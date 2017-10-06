В ЕС призвали отозвать из ВР законопроекты об антикоррупционных судах

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Венецианская комиссия предлагает президенту Петру Порошенко немедленно подать в Верховную Раду собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации комиссии.

Как сообщили в пресс-службе Совета Европы, об этом говорится в заключениях, принятых и обнародованных в пятницу, 6 октября. Согласно заключениям комиссии, нынешний законопроект №6011 должен быть отозван, а законопроект №6529 вообще противоречит требованиям Совета Европы.

"В своем заключении по законопроекту об антикоррупционных судах в Украине, которое было принято сегодня, Венецианская комиссия считает, что многие положения украинского законопроекта об антикоррупционном суде являются хорошей основой для создания высокого специализированного антикоррупционного суда, но делает несколько рекомендаций, чтобы уменьшить риск того, что он может считаться неконституционным. Для того, чтобы развеять любые сомнения относительно конституционности законодательной процедуры, Венецианская комиссия предлагает президенту Украины немедленно подать собственный законопроект об антикоррупционных судах, который должен опираться на рекомендации Венецианской комиссии. Нынешний законопроект (проект закона №6011), таким образом, должен быть отозван", — говорится в сообщении.

Комиссия подчеркивает, что коррупция является одной из важнейших проблем в Украине, часть самой судебной власти много лет считается слабой, политизированной и коррумпированной, и ее нынешняя реформа, которая является перспективной и которая находит решительную поддержку, займет несколько лет.

"Единственный путь в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине — это быстрое создание высокого специализированного антикоррупционного суда (ВСАС), как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут отобраны по прозрачной процедуре при участии международного сообщества", — отметили в комиссии.

В комиссии также подчеркнули, что ВСАС имеет "четкие характеристики специализированного суда, а не специального или чрезвычайного, и, таким образом, не угрожает единству судебной власти".

"Однако отклонение от общих правил должно ограничиваться тем, что необходимо для эффективного функционирования антикоррупционных судов, также надо позаботиться о том, чтобы избежать возможного представления, что судьи по вопросам противодействия коррупции имеют разный или привилегированный класс судей. Уровень вознаграждения судей ВСАС должен быть пересмотрен, он должен быть соответствующим повышенным требованиям их должности, но не должен сильно отличаться от вознаграждения общих судей", — рекомендует комиссия.

Вместе с тем, в комиссии отметили, что необходимо сохранить основные компоненты нынешнего законопроекта, а именно: создание независимого ВСАС и апелляционной инстанции, судьи которых имеют безупречную репутацию, надлежащую защищенность и отбор на конкурсной основе прозрачным образом.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко на встрече с международными инвесторами выступил категорически против создания в Украине антикоррупционных судов.