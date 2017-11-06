В Раде нашли новый способ снятия неприкосновенности с нардепов

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. На сайте Верховной Рады Украины обнародован законопроект №7255 "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народных депутатов Украины".

Авторы законопроекта, народные депутаты из фракции "Самопомич" Егор Соболев, Семен Семенченко и Павел Костенко предлагают внести изменения в закон о регламенте Рады, что заставит спикера в течение первой сессии каждого созыва ставить на голосование лишение депутатского иммунитета всех народных депутатов.

"Путем открытого поименного голосования большинством голосов народных депутатов (минимум 226 за — Ред.)", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Парламент Украины ранее на заседании направил президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года на экспертизу в Конституционный суд. Президент Украины Петр Порошенко в своем законопроекте предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

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Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

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Принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности является одним из требований участников митинга у Рады.