Соболева могут лишить неприкосновенности из-за избиения ветерана АТО

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает обращения в Верховную Раду относительно снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата фракции "Самопомич" Егора Соболева в случае получения доказательств его участия в избиении участников акции возле парламента. Соответствующее заявление Луценко сделал во время брифинга в перерыве заседания Совета регионального развития, передает УНИАН.

Генпрокурор отметил, что сначала правоохранители допросят Соболева и других лиц, подозреваемых в избиении ветерана АТО.

"Для начала мы допросим его, а также других участников этого хулиганского поступка, когда были нанесены побои участнику акции протеста и участнику АТО, достаточно широко известному в волонтерских и широких кругах лицу. Как только у нас будут факты, прямо свидетельствующие о вине народного депутата, безусловно, я не могу исключить представления об отмене депутатской неприкосновенности", — отметил Луценко.

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Он высказал мнение, что организаторы акции, среди которых был и Соболев, должны извиниться перед гражданами за насильственные действия митингующих и депутатов.

"С моей точки зрения, она (вина) отягощается еще и тем, что Егор Соболев позиционирует себя как организатор всего, что происходило под стенами (парламента — Ред.). И я до сих пор удивляюсь, почему народные депутаты — организаторы митинга, по крайней мере, не принесли публичные извинения за действия тех, кто избивал правоохранителей, кто избивал их же коллег-депутатов, кто избивал экс-участника АТО. Мне кажется, по крайней мере, моральные извинения, могли бы несколько снизить градус агрессии. Однако, в планы господина Соболева, Саакашвили, Семенченко такое простое понижение градуса не входит. Они нацелены на поиск провокаций", — сказал Луценко.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.