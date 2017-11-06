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    Стало известно, когда очередной посланник госдепа навестит Киев

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    Новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл - наиболее высокопоставленный представитель госдепа, отвечающий за европейские вопросы, в том числе за Россию и Украину, а также ЕС и НАТО.
    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл
    из открытых источников

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетит Киев 14-16 ноября, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении госдепартамента.

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    Митчелл — наиболее высокопоставленный представитель госдепа, отвечающий за европейские вопросы, в том числе за Россию и Украину, а также ЕС и НАТО. На этом посту он стал преемником Виктории Нуланд, которая ушла в отставку десять месяцев назад с уходом администрации Барака Обамы. Митчелл был утвержден на новом посту в конце сентября.

    "Митчелл встретится с высокопоставленными официальными лицами в Киеве, чтобы подтвердить американскую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и побудить Украину продолжать реализацию критически важных реформ. Он также встретится с лидерами бизнеса и представителями гражданского общества", — говорится в сообщении.

    В ходе турне в Европу, которое начнется 6 ноября, Митчелл также посетит Бельгию, Францию, Великобританию, Германию и Польшу. В Брюсселе он будет общаться по текущим вопросам с официальными лицами ЕС и НАТО, в Париже обсудит Иран, Сирию, КНДР и Африку. В Лондоне он будет обсуждать последствия выхода Британии из ЕС, а в Польше посетит празднование Дня независимости. Украина станет последней остановкой первого зарубежного турне Митчелла.

    Ранее  специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что США предложили Украине не вносить альтернативную российской резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе и попытаться достичь договоренности.

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