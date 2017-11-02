Глава ДНР допустил изменение формата "Минска"

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко не исключает изменения формата минских соглашений или нового этапа переговоров после них.

По его словам, минские соглашения – "важнейший документ, закрепивший нашу победу и подтверждённый резолюцией Совбеза ООН, но это не скрижали".

"Я не исключаю, что минские соглашения претерпят изменения. И тем более не исключаю той возможности, что после Минска наступит второй этап переговоров. И о судьбе оккупированных Киевом территорий (подконтрольных Киеву территорий Донецкой области — Ред.), и о принципах общежития с той Украиной, какая она будет на тот момент, и о многих других вопросах", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Украине территории.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 10 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

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Ранее Захарченко сообщил, что остановить конфликт в Донбассе и перейти к прямому диалогу с Киевом возможно только в случае, если "к руководству Украиной придут вменяемые люди".