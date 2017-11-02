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    Политика

    Глава ДНР сообщил, когда закончится война в Донбассе

    (обновлено: )670120
    По мнению главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, война в Донбассе можно будет остановить и перейти к переговорам, когда "нынешний бесчеловечный режим падёт и к руководству Украиной придут вменяемые люди".
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Пресс-служба А. Захарченко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко считает, что остановить конфликт в Донбассе и перейти к прямому диалогу с Киевом возможно только в случае, если "к руководству Украиной придут вменяемые люди".

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    "Если нынешний бесчеловечный режим падёт и к руководству Украиной придут вменяемые люди, то мы сможем остановить войну и перейти к переговорам", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Украине территории.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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