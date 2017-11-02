Глава ДНР сообщил, когда закончится война в Донбассе

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко считает, что остановить конфликт в Донбассе и перейти к прямому диалогу с Киевом возможно только в случае, если "к руководству Украиной придут вменяемые люди".

"Если нынешний бесчеловечный режим падёт и к руководству Украиной придут вменяемые люди, то мы сможем остановить войну и перейти к переговорам", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Украине территории.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.