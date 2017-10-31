Академия аграрных наук приостановила членство всех российских академиков

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Национальная академия аграрных наук Украины приостановила членство 22 академиков, граждан России, сообщили в НААНУ на запрос информационного агентства "Украинские новости".

В частности, приостановлено членство граждан России Рудольфа Алексахина, Анатолия Грабовца, Михаила Гулюкина, Андрея Иванова, Александра Каштанового, Николая Ковалева, Анатолия Корниенко, Юрия Лачугы, Александра Литвиненко, Андрея Мисика, Вячеслава Позднякова, Петра Прохоренко, Геннадия Романенко, Евгения Савченко, Анатолия Самуйленко, Виктора Сычева, Анатолия Смирнова, Николая Стрекозова, Игоря Тихоновича, Ивана Ушачова, Владимира Шкрабака и Владимира Шумного.

Таким образом, пишет издание, было приостановлено членство всех российских академиков.

Также приостановлено членство двух академиков и трех членов-корреспондентов, которые не подтвердили гражданство Украины, которые проживают на территории Крыма и на временно неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, не поддерживают связь с академией и не исполняют обязанности членов НААНУ.

Речь идет о членах академии Анатолии Авидзбы, Федоре Адамени и членах-корреспондентах Викторе Загоруйко, Вячеславе Иванченко, Николае Макрушине.

Читайте также: Украина: "Прощай, немытая Россия…", но…

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине и в странах Прибалтики не прекращается дискриминация российских соотечественников.