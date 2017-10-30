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    Расследование крушения MH17. Порошенко обратился к Раде

    Тема:

    Крушение MH17. Три года со дня трагедии (97)

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    Президент Петр Порошенко внес в Раду проект закона о ратификации соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2018 года срока действия соглашения о международной миссии защиты расследования.
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде продлить до августа 2018 года работу международной миссии по расследованию крушения MH17 в Донбассе, сообщается на сайте парламента в понедельник.

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    REUTERS Michael Kooren
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    Указано, что президент внес в Раду "проект закона о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 года срока действия соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года".

    Речь идет о законе о продлении работы миссии по расследованию крушения MH17.

    Работу этой миссии продлевают уже не первый год. В прошлом году ее работа была продлена до 1 августа 2017 года.

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    Украина и Нидерланды 28 июля 2014 года заключили соглашение о международной миссии защиты расследования, цель ее работы — выяснение причин крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области. Данную миссию создали с целью содействия сбору останков и проведению расследования на месте авиакатастрофы самолета, произошедшей 17 июля 2014 года. Миссия состоит из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в разбившемся самолете.

    Рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

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