Тука: во вторник будут предложены варианты нового названия АТО

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что силовые ведомства до вторника должны предоставить свои предложения относительно названия нового формата военной операции на Донбассе вместо АТО, передает УНН.

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"В результате совещания (СНБО — Ред.) все присутствующие получили задание в течение недели разработать конкретные рекомендации. Потому что мне очень нравится подход, если у тебя есть какие-то возражения или ты чем-то недоволен, пожалуйста, предоставь конкретные предложения. Именно таким путем, я надеюсь, мы будем двигаться в Совбезе. И если я не ошибаюсь, на вторник запланирована вторая встреча (СНБО — Ред.), во время которой все должны предоставить свои конкретные предложения", — рассказал Тука.

Замминистра пояснил, что в частности, в законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагалось фактически введение новой юридической нормы как "отпор" вместо АТО, однако у юристов силовых ведомств возникли предостережения от введения этого термина.

"Во-первых, такой нормы на сегодня в законодательном поле Украины не существует. Во-вторых, сегодня АТО базируется на использовании закона "О борьбе с терроризмом", который, кстати, выписан очень тщательно. В-третьих, на основе проведения АТО введено несколько действующих законов, которые употребляют термин АТО и базируются в соотношении с законом "О борьбе с терроризмом", и огромное количество разного рода подзаконных актов", — отметил он.

"Поэтому если речь идет об изменении формата происходящего, то есть огромное количество оговорок со всех абсолютно сторон о том, что если идти таким путем, то надо очень скрупулезно проанализировать всю существующую законодательную базу для того, чтобы не возникало никаких противоречий, которыми, после принятия, можно будет пользоваться в каких-то интересах не всегда положительных. И это очень важная и кропотливая работа", — добавил Тука.

Ранее замглавы Министерства Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса предполагается замена определения "антитеррористическая операция", которым сейчас называют спецоперацию в Донбассе, на определение "операция по обороне Украины".