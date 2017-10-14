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    Государство проигнорировало Кубок Героев АТО по футболу

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    День защитника Украины. В ожидании провокаций (10)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы президент федерации футбола участников АТО Руслан Руденко заявил, что проведение Кубка Героев АТО финансируется силами неравнодушных граждан и предпринимателей.
    ФК участников АТО Президентский полк
    Faebook ФК "Президентский полк"

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 13 октября, на стадионе имени Валерия Лобановского прошел финальный матч Кубка Героев АТО. Победу в противостоянии одержала киевская команда "Президентский полк" со счетом 3:0 против винницкой команды НГУ ВЧ 3008.

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    О проведении Кубка рассказал президент федерации футбола участников АТО Руслан Руденко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Организовывать Кубок очень сложно. Потому что за три года ни одной копейки государственных средств не было использовано на эти мероприятия. Все происходит за счет средств небезразличных граждан, предприятий, которые поддерживают участников боевых действий с начала конфликта. Кроме того, "Динамо Киев" дает возможность финальные соревнования проводить на их базе, на стадионе Лобановского", — сообщил президент федерации футбола участников АТО.

    Напомним, в субботу, 14 октября, в Украине отмечают День защитника

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