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    День защитника. ГСЧС готовит авиацию на случай ЧП

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (7)

    (обновлено: )8902
    В ГСЧС сообщили, что авиация ГСЧС - вертолет "Еврокоптер" и самолет Ан-30 будут задействованы в случае провокация на День защитника Украины.
    Ан-30
    wikipedia

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. На период празднования Дня защитника Украины подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

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    "Усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения. Организовано взаимодействие с местными органами власти, Нацполицией, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объекта.  Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки в природных экосистемах", — сообщает ГСЧС.

    До 8 утра 17 октября на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС — вертолет "Еврокоптер" и самолет Ан-30.

    Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем. В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу.  

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