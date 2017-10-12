"Руки отрублю". Порошенко отреагировал на скандал в Минобороны

Украинское фото Скандал в Минобороны: могущественные коррупционеры Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никому не позволит воровать у армии, в противном случае проивинившимся он "руки отрубит". Об этом президент сказал журналистам во время посещения общежития нового образца для военнослужащих Вооруженных сил Украины в Киеве, передает УНИАН.

"Никому не позволю воровать у армии. Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю. Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года", — сказал Порошенко, комментируя задержание высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны по подозрению в коррупции.

В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях.

Читайте также: Казнить нельзя. Как власть ограждает соотечественников от "агрессора"