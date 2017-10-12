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    Политика

    "Руки отрублю". Порошенко отреагировал на скандал в Минобороны

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    Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал задержание высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны по подозрению в коррупции.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
    Скандал в Минобороны: могущественные коррупционеры
    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никому не позволит воровать у армии, в противном случае проивинившимся он "руки отрубит". Об этом президент сказал журналистам во время посещения общежития нового образца для военнослужащих Вооруженных сил Украины в Киеве, передает УНИАН.

    "Никому не позволю воровать у армии. Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю. Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года", — сказал Порошенко, комментируя задержание высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны по подозрению в коррупции.

    В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях.

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