"Руки отрублю". Порошенко отреагировал на скандал в Минобороны

"Никому не позволю воровать у армии. Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю. Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года", — сказал Порошенко, комментируя задержание высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны по подозрению в коррупции.
В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях.
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