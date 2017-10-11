Холодницкий сообщил о еще двух задержанных из-за растраты в Минобороны

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о еще двух задержанных по делу о растрате госсредств при закупке топлива для Минобороны.

На вопрос журналистов, сколько всего человек задержаны кроме заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича, Холодницкий ответил: "Еще двое".

"Надо сказать, что задержали (Гулевича и Павловського — ред.) фактически на рабочих местах. Задержали спокойно… Продолжаются следственные действия. Лица прибыли фактически по приглашению в НАБУ. Сопротивления не оказывали. Это будет учтено при формировании нашей позиции при избрании меры пресечения", — рассказал он.

По его словам, им грозит от 8 до 12 лет заключения и прокуратура будет просить избрание меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога.

Он сообщил, что заседание Соломенского райсуда об избрании меры пресечения Гулевичу и Павловскому состоится в четверг 12 октября.

Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали заместителя министра обороны Украины и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны.