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    Общество

    Холодницкий сообщил о еще двух задержанных из-за растраты в Минобороны

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    По словам главы САП, задержанным грозит от 8 до 12 лет заключения и прокуратура будет просить избрание меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога.
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о еще двух задержанных по делу о растрате госсредств при закупке топлива для Минобороны.

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    На вопрос журналистов, сколько всего человек задержаны кроме заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича, Холодницкий ответил: "Еще двое".

    "Надо сказать, что задержали (Гулевича и Павловського — ред.) фактически на рабочих местах. Задержали спокойно… Продолжаются следственные действия. Лица прибыли фактически по приглашению в НАБУ. Сопротивления не оказывали. Это будет учтено при формировании нашей позиции при избрании меры пресечения", — рассказал он.

    По его словам, им грозит от 8 до 12 лет заключения и прокуратура будет просить избрание меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога.

    Он сообщил, что заседание Соломенского райсуда об избрании меры пресечения Гулевичу и Павловскому состоится в четверг 12 октября.

    Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали заместителя министра обороны Украины и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны.

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