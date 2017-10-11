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    Общество

    Чиновников Минобороны уведомили о подозрении в растрате госсредств

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    Санкция статьи, по которой задержанным чиновникам Минобороны выдвинуто подозрение, предусматривает до 12 лет лишения свободы, следствие продолжается.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Правоохранители уведомили о подозрении в растрате государственных средств задержанных чиновников Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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    Ранее в среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны.

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    "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.) сообщили о подозрении задержанным 11 октября должностным лицам Минобороны по части пятой статьи 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" — ред.) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении Бюро.

    Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, следствие продолжается, добавили в ведомстве.

    Как сообщил глава САП Назар Холодницкий, суд в четверг должен избрать меру пресечения задержанным чиновникам Минобороны. "Завтра будет в Соломенском суде избираться мера пресечения. Мы будем настаивать на открытости процесса, и вы все сможете видеть. По состоянию на сейчас называть фамилии, компании, которые все хотят услышать, процессуально неправильно", — сказал Холодницкий.

    По данным СМИ, правоохранители задержали замминистра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора департамента госзакупок Владимира Гулевича.

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