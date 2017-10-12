Растрата в Минобороны. Все подозреваемые чиновники сбежали - СМИ

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Должностные лица, подозреваемые в причастности к хищению 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины, сбежали. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Они все сбежали, к сожалению", — сказал он.

По его словам, вероятно, им удалось скрыться, поскольку кто-то "слил" информацию о том, что готовится спецоперация Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по задержанию фигурантов дела.

По неподтвержденной информации источников "Украинской правды", двое возможных фигурантов выехали из страны около месяца назад и с тех пор не возвращались.

Ранее в среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях.

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