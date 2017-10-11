Глава САП озвучил подробности растраты денег в Минобороны

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что растрата 150 млн грн высокопоставленными должностными лицами Минобороны была осуществлена по схеме изменения стоимости топлива для министерства уже после проведения конкурса на поставку.

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"Было выделено 1 млрд грн на закупку 70 тыс. тонн топлива на нужды Минобороны. В апреле было заключено соглашение, за месяц фирма, которая обязалась поставить этот 1 млрд 70 тыс. тонн топлива обратилась с предложением о пересмотре соглашений, поскольку якобы состоялись колебаний цен на рынке. Они мотивировали это информационной справкой торгово-промышленной палатой одной из областей. За месяц на основании рассмотрения этой информации были подписаны дополнительные соглашения и на эту сумму, которая уже была фактически уплачена, вместо 70 тыс. тонн, количество топлива было уменьшено на 8,5 тыс. тонн, что (в денежном эквиваленте — прим.) составляет 149 340 000 грн ", — рассказал глава САП, передает Еспресо.TV.

По его словам, заключение экспертизы о том, что колебаний стоимости на самом деле не было, правоохранители ожидали более 5 месяцев.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали заместителя министра обороны Украины и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны.