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    Политика

    Имущество министра времен Януковича передано государству

    (обновлено: )3401
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что органы следствия наложили арест, в частности, на 154 объекта недвижимого имущества в Украине и 22 транспортных средства элитных Александра Клименко.
    Александр Клименко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными путем коррупционных преступлений.

    "Сегодня на основании решения судьи от 28 сентября главная военная прокуратура… передает для управления и дальнейшего распоряжения перечень имущества, которое арестовано и находится в Украине. Это 154 объекта недвижимого имущества", — приводит слова Матиоса интернет-издание "Украинская правда".

    По его словам, органы следствия наложили арест на 154 объекта недвижимого имущества в Украине, 22 транспортных средства элитных, тысячу железнодорожных полувагонов общей стоимостью 900 миллионов гривен (33,5 миллиона долларов по текущему официальному курсу) и корпоративные права юридических лиц на сумму более 400 миллионов гривен (14,9 миллиона долларов). Кроме того, военная прокуратура по международно-правовому поручению правительства княжества Лихтенштейн заморозила активы Клименко и его окружения на общую сумму около 20 миллионов долларов США.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Матиос напомнил, что также наложен арест на средства компании-нерезидента Украины, конечным владельцем которой является Клименко. "Активы, которые хранились в банке ЮНИСОН, который принадлежит одноименной группе компаний, арестовали – и фактически заблокировали в Украине 5 миллионов долларов США", – уточнил он.

    Генпрокуратура Украины завершила в апреле досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением в Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

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    Также летом Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов).

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