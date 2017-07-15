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    Общество

    Еще одному фигуранту "дела Клименко" не дали выехать из Украины - СМИ

    Тема:

    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (176)

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    Давыдкин неоднократно назывался СМИ среди персон, причастных к махинациям Клименко. На Давыдкина зарегистрирована часть фирм, которые были задействованы в схемах вывода средств.
    Юнисон Финанс
    УНН

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. При попытке покинуть Украину силовики задержали одного из фигурантов расследования по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, а именно — Михаила Давыдкина. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

    Александр Клименко
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    Давыдкин неоднократно назывался СМИ среди персон, причастных к махинациям Клименко. На Давыдкина зарегистрирована часть фирм, которые были задействованы в схемах вывода средств. В частности, он был соучредителем "Юнисон Финанс".

    Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что бизнес-партнеры бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко пошли на сотрудничество со следствием.

    Напомним, правоохранители провели более 180 обысков в помещениях, которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

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