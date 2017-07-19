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    Экономика

    Дело экс-министра Клименко. Суд арестовал 20 иномарок охранной компании

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    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (180)

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    Под арестом - по два Renault Dokker и Volkswagen Multivan, десять - Toyota Camry, а также Mitsubishi Pajero Wagon, Skoda Superb, Mercedes-Benz Gl63 AMG, Mercedes-Benz Gl500 4matic, Mercedes-Benz E350 и Chevrolet Cruze.
    Александр Клименко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд арестовал 20 автомобилей охранной компании "Скиф" в деле бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

    Как передают "Украинские новости", суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры.

    Предполагается, что подозреваемый мог маскировать и "отмывать" нелегальные доходы с помощью "ООО "Охранное предприятие "группа Скиф".

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    Согласно постановлению суда, под арестом — по два Renault Dokker и Volkswagen Multivan, десять — Toyota Camry, а также Mitsubishi Pajero Wagon, Skoda Superb, Mercedes-Benz Gl63 AMG, Mercedes-Benz Gl500 4matic, Mercedes-Benz E350 и Chevrolet Cruze.

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    Facebook Богдана Приходько
    Дело Клименко. Обыски основаны на полученных новых показаниях — политолог

    Генпрокуратура Украины завершила в конце апреля досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением в Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

    Александра Клименко подозревают в выведении из государственного бюджета 12 миллиардов долларов и покупку на них бизнеса и недвижимости по всей Украине.

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