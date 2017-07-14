Обыски в помещениях Клименко: Матиос публикует фото

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook публикует фотографии с волны обысков по делу экс-министра налогов и сборов Александра Клименко. Он также подписывает фото, что некоторые жители квартир, когда у них находят деньги, падают в обмороки, а у некоторых находят портреты Клименко.

Фото со страницы Анатолия Матиоса в facebook Обыски у Клименко

Фото со страницы Анатолия Матиоса в facebook Обыски у Клименко

"Сейчас из-за страха кто-то на обысках в собственных квартирах "молится" на бывшего шефа, кому-то становится плохо, когда находят деньги, а МЧС рутинно пилит двери квартир Клименко. Двигаемся дальше, работаем ради ограбленных украинцев. Дальше будет", — написал Матиос.

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В газете "Вести", которая издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно, не раз проходили обыски. В Совете нацбезопасности и обороны объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. В редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей. Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.