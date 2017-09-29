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    "Это не мы". ДНР заявила о непричастности ко взрывам на складах ВСУ

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    Взрывы под Винницей: расследование (111)

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    Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что "мы не террористы, не занимаемся покушениями". По его словам, одной из причин взрывов на военных складах ВСУ могла стать "банальная халатность".
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о непричастности ополченцев к взрывам на военных складах ВСУ в Донецкой и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости.

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    "Много версий в интернете (причин взрывов на складах — ред.). Одна из них — месть за покушение (министра доходов и сборов ДНР Александра) Тимофеева. Но мы не террористы, не занимаемся покушениями. Это не мы. Считаю, что это может быть, во-первых, попытка скрыть продажу оружия в другие страны. Второе — банальная халатность", — сказал журналистам в пятницу Захарченко.

    Ранее в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов ВСУ, произошло несколько взрывов, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Пресс-служба Госслужбы по ЧС 23 сентября сообщила о ликвидации пожара.

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

    Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил РИА Новости, что в Донецке в субботу совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, он в критическом состоянии. В Миндоходов и сборов республики подтвердили информацию о попытке покушения на Тимофеева и взрыве его автомобиля. В ведомстве уточнили, что с министром все в порядке, ему была оказана медицинская помощь.

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