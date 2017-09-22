К горящему военному складу в Донбассе подтягивают танк, загорелись два дома

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области ликвидировать пока не удалось, к месту подтягивают танк для разминирования и ликвидации огня, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Донецкой области загорелся склад боеприпасов, произошло несколько взрывов. Позже полиция сообщила, что взрывы прекратились.

"Мне доложили только что, что утихли взрывы. Два дома загорелись также, но спасатели пожар локализовали. Сейчас Госслужба по ЧС подтягивает туда танк для разминирования, потому что есть опасность для тех, кто будет разминировать. Пока что погасить весь пожар не удалось, потому что приближение к источнику, где взрывается, пока не приедет танк, невозможно", — сказал Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, это склад одной воинской части, "нельзя сказать, что это огромный склад". Губернатор сообщил, что в соседнем районе уже подготовлен лагерь, который сможет принять эвакуированных с места ЧП.

"Сил и средств достаточно. Слава богу, ни одного ни убитого, ни раненого", — добавил Жебривский.

Он исключает пожар от боевых действий в Донбассе. "Сказать, что это от боевых действий, я бы не сказал, достаточно далеко передовая", — отметил чиновник.