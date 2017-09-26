наверх
26.09.201718:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Киевском облсовете подрались депутаты

    (обновлено: )12040
    По словам Александра Аронца, Игоря Кононенко назначили руководителем киевской областной организации партии "Солидарность-БПП", чтобы "снять Старикову", из-за чего и возникают драки.
    Александр Аронец/Facebook, 26 сентября 2017

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Депутаты от "Блока Петра Порошенко" заблокировали трибуну в Киевском областном совете, после чего произошла драка, пишет депутат Александр Аронец на своей странице в Facebook.

    durdom.in.ua
    "Ну, не печалься, Петро". Лучшие фотожабы на Порошенко

    "В Киевском областном совете драка. Бепепешники (депутаты от БПП — Ред.) сначала заблокировали трибуну, потом депутат (Виталий) Карлюк подошел к председателю облсовета Стариковой, вырвал микрофон. На ее защиту стал депутат от "Батькивщины" (Владислав) Хахулин, на которого напал Карлюк и грубо избил. Депутат лежит, ему вызвали скорую", — сообщил депутат.

    Он напомнил, что недавно руководителем киевской областной организации партии "Солидарность-БПП" стал Игорь Кононенко.

    "Почему такое усиление? Все просто. В областном совете БПП в оппозиции. Председатель областного совета — Старикова от "Батькивщины". Кононенко назначили для единой цели — снять Старикову, поставить "человека от Кононенко". Сейчас в БПП не получается, поэтому возникают такие драки", — резюмировал Аронец.

    Александр Аронец/Facebook, 26 сентября 2017

    Депутат Киевского облсовета Олег Кищук также сообщил о драке.

    Олег Кищук/Facebook, 26 сентября 2017

    "БППшники сделали подарок президенту, жестоко избив депутата от "Батькивщины" в Киевском областном совете. Во время проведения сессии Киевского областного совета произошло нападение депутатов от БПП на депутата от БЮТ Владислава Хахулина. Он пока без сознания, коллеги оказывают первую неотложную помощь", — написал он на своей странице в Facebook.

    Олег Кищук/Facebook
    Пострадавший депутат Владислав Хахулин после драки в Киевском облсовете 26 сентября 2017

    В июне драка произошла в Николаевском облсовете.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Реформа образования: необратимые последствия
    Берлин - здание Рейхстага, в котором находится парламент Германии
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Курт Волкер на YES
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?