В Киевском облсовете подрались депутаты

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Депутаты от "Блока Петра Порошенко" заблокировали трибуну в Киевском областном совете, после чего произошла драка, пишет депутат Александр Аронец на своей странице в Facebook.

"В Киевском областном совете драка. Бепепешники (депутаты от БПП — Ред.) сначала заблокировали трибуну, потом депутат (Виталий) Карлюк подошел к председателю облсовета Стариковой, вырвал микрофон. На ее защиту стал депутат от "Батькивщины" (Владислав) Хахулин, на которого напал Карлюк и грубо избил. Депутат лежит, ему вызвали скорую", — сообщил депутат.

Он напомнил, что недавно руководителем киевской областной организации партии "Солидарность-БПП" стал Игорь Кононенко.

"Почему такое усиление? Все просто. В областном совете БПП в оппозиции. Председатель областного совета — Старикова от "Батькивщины". Кононенко назначили для единой цели — снять Старикову, поставить "человека от Кононенко". Сейчас в БПП не получается, поэтому возникают такие драки", — резюмировал Аронец.

Александр Аронец/Facebook, 26 сентября 2017

Депутат Киевского облсовета Олег Кищук также сообщил о драке.

Олег Кищук/Facebook, 26 сентября 2017

"БППшники сделали подарок президенту, жестоко избив депутата от "Батькивщины" в Киевском областном совете. Во время проведения сессии Киевского областного совета произошло нападение депутатов от БПП на депутата от БЮТ Владислава Хахулина. Он пока без сознания, коллеги оказывают первую неотложную помощь", — написал он на своей странице в Facebook.

Олег Кищук/Facebook Пострадавший депутат Владислав Хахулин после драки в Киевском облсовете 26 сентября 2017

В июне драка произошла в Николаевском облсовете.