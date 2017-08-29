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    Массовая драка из-за строительства кладбища произошла в Виннице

    (обновлено: )15520
    Массовая драка из-за строительства кладбища произошла в Виннице
    vinnitsa.info

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Виннице в микрорайоне Сабаров во вторник произошла массовая драка из-за строительства кладбища, информирует отдел коммуникации областной полиции.

    "Сегодня, 29 августа, около 10 часов в полицию начали поступать сообщения об избиении жителей микрорайона Сабаров, которые протестуют против строительства кладбища. Среди пострадавших был журналист местного издания", — говорится в сообщении.

    Предварительно установлено, что между протестующими и застройщиком возник спор, который впоследствии перерос в драку. Как отмечается, среди пострадавших местные жители, работники полиции и журналист.

    По информации портала Винница.Info, утром на территорию будущего кладбища заехала техника, начали ставить металлический забор. В это время на поле собрались несколько сотен людей: одни протестовали против строительства, другие, наоборот, поддерживали такие действия, ведь в городе практически не осталось мест для захоронения. Представители микрорайона Сабаров начали валить забор. Возникла потасовка.

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