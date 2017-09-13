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    Политика

    Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки

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    Егор Божок назначен руководителем Службы внешней разведки, согласно указу президента от 13 сентября. Ранее он исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.
    Петр Порошенко и Егор Божок
    Президент Украины

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Украины Егора Божка, сообщается в среду на сайте главы государства. 

    "Я знаю Егора Божка давно — как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", — сказал Порошенко в ходе его представления коллективу.

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    Президент выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.

    Егор Божок с июня 2015 года исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО

    Президент Украины
    Александр Турчинов, Егор Божок и Степан Полторак

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