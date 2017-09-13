Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Украины Егора Божка, сообщается в среду на сайте главы государства.

"Я знаю Егора Божка давно — как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", — сказал Порошенко в ходе его представления коллективу.

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Президент выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.

Егор Божок с июня 2015 года исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.