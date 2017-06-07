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    Политика

    Порошенко готов назначить представителя Украины при НАТО

    (обновлено: )13
    В Администрации президента уточнили, что глава государства во время выступления в парламенте в сентябре конкретизирует направления дальнейшего сотрудничества Украины с НАТО.
    Константин Елисеев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко скоро подпишет указ о назначении представителя страны при НАТО, сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

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    "Мы очень радуемся тому, что НАТО сейчас превращается в весомый фактор безопасности нашего государства. Скоро наш президент подпишет указ о назначении представителя Украины при НАТО, и, таким образом, мы на полную мощность будем развивать наше сотрудничество с этим альянсом", — сказал Елисеев в эфире телеканала "112 Украина".

    Также, по его словам, Порошенко во время выступления в парламенте в сентябре конкретизирует направления дальнейшего сотрудничества Украины с НАТО.

    В конце мая исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявлял, что Порошенко уже определился с кандидатурой главы миссии Украины при НАТО, его назначение ожидается в ближайшие недели. Божок с 2013 года был заместителем руководителя миссии Украины при НАТО. С июня 2015 года является исполняющим обязанности главы миссии, поэтому в Киеве до сих пор ждут назначения не исполняющего обязанности, а руководителя миссии.

    Ранее стало известно также, что заседание комиссии Украина — НАТО с участием Порошенко состоится в рамках встречи Североатлантического совета, которая пройдет 9-10 июля в Киеве, также в Киев в эти дни приедет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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