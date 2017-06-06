РФ посоветовала НАТО отказаться от конфронтационной риторики

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Помощник секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в интервью газете "Аргументы и Факты" заявил, что НАТО стоит отказаться от конфронтационной риторики в адрес России.

"Настало время переходить от конфронтационной риторики к планомерному учету озабоченностей друг друга в сфере безопасности", — приводятся его слова в интервью.

По словам Венедиктова, "у нас и стран Альянса – целый ряд общих вызовов и угроз, на противодействии которым и нужно сосредоточиться. "Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем наша работа на указанном направлении сводилась лишь к подсчету упущенных возможностей. От этого, в конечном итоге, выиграют только террористы и силы, стоящие за ними", — подчеркнул он.

Комментируя первый саммит НАТО с участием президента США Дональда Трампа, помощник секретаря Совбеза РФ также отметил, что "мы разделяем высказанные оценки в отношении международного терроризма, представляющего основную угрозу всему мировому сообществу".

Венедиктов добавил, что "именно поэтому в России последовательно выступают за объединение усилий в борьбе с этим злом не на блоковой, а на максимально широкой основе".

"При этом само по себе увеличение военных или иных расходов ни эту, ни любую другую проблему не решит. Тем более абсурдно увязывать этот процесс с мнимой необходимостью отражения угроз, якобы исходящих от России. Западные государства и без того достаточно потеряли на антироссийских санкциях — по оценкам ООН, до 100 миллиардов долларов. Думаю, единственное, что может сдерживать такие односторонние начинания — так это социально-экономическое развитие самих членов НАТО", — заключил он.

Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.

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