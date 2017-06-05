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    В мире

    Черногория официально стала членом НАТО

    (обновлено: )5714
    Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, присоединение страны к альянсу происходит с передачей страной на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о ее присоединении к этому договору.
    Глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО
    Скриншот с видео

    ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.

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    Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, присоединение страны к альянсу происходит с передачей страной на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о ее присоединении к этому договору.

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    Два дня спустя, 7 июня, флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монс и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.

    На заседании глав МИД стран НАТО 2 декабря 2015 года Подгорицу пригласили начать диалог о присоединении к организации, а 19 мая 2016 года министры подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. С этого момента Черногория получила право участвовать в заседаниях НАТО в качестве наблюдателя, и 25 мая 2017 года премьер-министр страны Душко Маркович впервые принял участие в саммите альянса. В течение года проходила ратификация соглашения странами-членами организации, о завершении которой было объявлено в конце мая 2017 года.

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