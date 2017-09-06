Лавров: миссия ООН в Донбассе поможет разведению сил

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложение РФ о размещении миссии ООН по охране представителей миссии ОБСЕ в Донбассе будет способствовать разведению сил и средств на линии соприкосновения.

Как отметил Лавров на полях Восточно-экономического форума, представители Украины говорят о том, что они готовы к развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе, но начинать надо не с линии соприкосновения, а с границы между Россией и Украиной на всем ее протяжении.

"Но это просто очевидное не просто передергивание, а прямое извращение минских договоренностей, в которых прямо сказано, что граница полностью переходит под контроль украинского государства, когда это украинское государство выполнит все, под чем подписался его глава Петр Алексеевич Порошенко, включая решение всех политических вопросов внутриукраинского кризиса", — сказал Лавров.

Он пояснил, что это предполагает закрепление на постоянной основе в Конституции Украины особого статуса этих районов Донбасса, а также амнистию всех участников событий, которые произошли после смены власти и АТО. "И это подразумевает, конечно же, проведение выборов на территориях ДНР и ЛНР", — отметил глава российского МИД.

"Так что наше предложение о размещении сил ООН по охране миссии касается главного, принципиального приоритета, который был в качестве такового определен еще в минских соглашениях, неоднократно подтвержден лидерами нормандского формата — разведение сил и средств на линии фактического соприкосновения с тем, чтобы в зоны безопасности, которые образуются после разведения сил и средств сторон, вошли наблюдатели ОБСЕ, а их охраняли бы миротворцы ООН", — подчеркнул Лавров.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.