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    В Киеве задержали пьяного полковника разведки за стрельбу на улице

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    В Киеве задержали пьяного полковника за стрельбу на улице
    "Киев оперативный" в Facebook

    КИЕВ, 19 июл — РИА новости Украина. Правоохранители задержали на столичном жилмассиве "Оболонь" пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины, который "решил пострелять" на улице, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

    Как отмечается, на линию 102 поступил вызов о том, что во дворе жилого дома на Оболони (ул. Тимошенко, 7) пьяный мужчина, который приехал на автомобиле Toyota, открыл стрельбу из пистолета в неизвестном направлении.

    "Прибывшие на вызов (правоохранители — ред.) увидели мужчину с пистолетом в руках у указанного выше авто. Как только "герой" увидел копов — выбросил оружие, сел в машину и совершил попытку побега. Задержали. После предъявления удостоверения полковника Министерства обороны "порешать по-братски" не получилось, и господин Конотопенко Александр Васильевич решил помериться силой с сотрудниками патрульной полиции", — сказано в сообщении.

    Несмотря на попытки сопротивления, патрульным все же удалось надеть наручники на правонарушителя.

    Согласно сообщению, это уже не первый раз, когда данный военнослужащий попадает под внимание правоохранителей. В прошлый раз полковник Конотопенко, также будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал фигурантом ДТП, в результате которого пострадали два человека.

     

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