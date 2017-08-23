В ЛНР выразили готовность приступить к разведению сил у Станицы Луганской

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Владислав Дейнего заявил, что в ЛНР готовы "в любой момент" приступить к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

Как сообщалось ранее, очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также встречи ее тематических подгрупп проходят в среду, 23 августа, в Минске.

По словам Дейнего, в ЛНР надеются в среду достичь определенности по срокам завершения разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

"После целого ряда встреч и "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и РФ), и других международных консультаций, направленных на ускорение реализации минских договорённостей, появилась надежда достичь сегодня на заседании контактной группы определенности по срокам завершения разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Поддержку этому высказали все участники консультаций, на всех уровнях (в том числе и президент Украины Петр Порошенко)", — приводит текст его заявления "Луганский информационный центр".

Дейнего подчеркнул, что в ЛНР и "сегодня в любой момент готовы приступить к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, несмотря на реальные нарушения режима прекращения огня украинской стороной".

"Только так мы можем снизить напряжённость на этом участке линии разграничения, где расположен единственный в ЛНР пункт пропуска на сопредельную подконтрольную Киеву территорию. Это даст надежду на разведение на следующих участках, вплоть до всей линии разграничения", — отметил он.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.