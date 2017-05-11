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    США назвали наибольшей угрозой разведку России и Китая

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    Руководство разведки США предупреждает также, что в региональном масштабе опасность будут представлять разведки стран Южной и Восточной Азии, а также Латинской Америки.
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 11 мая – РИА Новости Украина. В текущем году разведка России и Китая будет представлять основную угрозу для США — об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу.

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    "В 2017 году Соединенные Штаты будут сталкиваться с комплексной угрозой со стороны зарубежной разведки. Мы считаем, что, основываясь на их возможностях, намерениях и масштабах деятельности, главная угроза будет по-прежнему исходить от России и Китая", — говорится в письменном докладе Национальной разведки США, представленном в четверг в комитет по разведке сената.

    Руководство разведки США предупреждает, что в региональном масштабе опасность будут представлять разведки стран Южной и Восточной Азии, а также Латинской Америки.

    Как сообщалось ранее, разведка США считает, что РФ и КНР разрабатывают противоспутниковое оружие.

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