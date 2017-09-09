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    Ситуация в Донбассе еще очень далека от устойчивого мира - Порошенко

    (обновлено: )13203
    По словам главы государства, в нынешних сложных условиях "мы особо ценим и поддерживаем Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию Украины".
    Петр Порошенко в Винницкой области, 9 сентября 2017
    Святослав Цеголко/Twitter

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко считает, что ситуация в Донбассе еще очень далека от устойчивого мира, несмотря на все усилия дипломатов.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
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    "К сожалению, несмотря на значительные усилия, которые руководство страны, наши украинские дипломаты делают для того, что решить проблему освобождения украинской земли политико-дипломатическим путем, ситуация, к сожалению, еще очень далека до устойчивого мира. И в этих сложных условиях мы особо ценим и поддерживаем Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию Украины", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканала "112 Украина".

    В ходе поездки в Винницкую область он отметил, что мир в Донбассе можно достичь только политико-дипломатическим путем, но при сильной армии.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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