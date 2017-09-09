Ситуация в Донбассе еще очень далека от устойчивого мира - Порошенко

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко считает, что ситуация в Донбассе еще очень далека от устойчивого мира, несмотря на все усилия дипломатов.

"К сожалению, несмотря на значительные усилия, которые руководство страны, наши украинские дипломаты делают для того, что решить проблему освобождения украинской земли политико-дипломатическим путем, ситуация, к сожалению, еще очень далека до устойчивого мира. И в этих сложных условиях мы особо ценим и поддерживаем Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию Украины", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканала "112 Украина".

В ходе поездки в Винницкую область он отметил, что мир в Донбассе можно достичь только политико-дипломатическим путем, но при сильной армии.

Читайте также: Миссия миротворцев в Донбассе завершится провалом

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.