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    Политика

    Порошенко призвал политиков "не расшатывать Украину"

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (18)

    (обновлено: )23908
    Глава государства отметил, что и дальше будет противодействовать всем тем, кто пытается насаждать в Украине беспорядок. Он также призвал все партии, которые представлены в Верховной Раде, внепарламентские партии, к жесткой внутриполитической борьбе.
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко призвал украинских политиков "не расшатывать Украину", пообещал противодействовать всем, кто пытается насаждать в стране беспорядок.

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    "Хотите бороться против президента, или правительства, или бедности? Вы на то и оппозиция. Но прошу – не расшатывайте Украину, мы все должны объединиться и вместе победим", — сказал Порошенко, выступая в четверг с ежегодным посланием в Верховной Раде.

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    Он также пообещал противодействовать политикам, которые пытаются насаждать в стране беспорядок.

    "Я и дальше буду противодействовать всем тем, кто пытается насаждать в Украине беспорядок и противодействовать и переубеждением, и словом, и действием. Еще раз призываю все партии, которые представлены в Верховной Раде, внепарламентские партии, в жесткой внутриполитической борьбе, свойственной демократии, учитывать те чрезвычайно сложные внешние обстоятельства, в которых мы строим европейскую страну", — сказал президент.

    Напомним, в четверг Порошенко выступал в Раде с ежегодным посланием.

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