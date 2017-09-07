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    Политика

    Порошенко: общество в Украине недовольно жизнью и властью

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (12)

    (обновлено: )580011
    Как заявил глава государства, в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков, чувство справедливости сейчас обострено как никогда.
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко признал, что общество недовольно жизнью и властью в стране, "чувство справедливости сейчас обострено как никогда".

    Смотрите также: Послание Порошенко к Раде. Прямая трансляция

    "Факт остается фактом: общество недовольно жизнью и властью. И в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков, чувство справедливости сейчас обострено как никогда. Люди как-будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни", — сказал Порошенко.

    Напомним, в четверг Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием.

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