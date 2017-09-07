Порошенко: общество в Украине недовольно жизнью и властью

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко признал, что общество недовольно жизнью и властью в стране, "чувство справедливости сейчас обострено как никогда".

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"Факт остается фактом: общество недовольно жизнью и властью. И в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков, чувство справедливости сейчас обострено как никогда. Люди как-будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни", — сказал Порошенко.

Напомним, в четверг Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием.