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    Политика

    Порошенко: Украина может потерять государственность

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (9)

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    По словам президента, без завершения реформ Украина имеет риск потерять государственность: "Но это пессимистический сценарий я не верю в него, и не допущу".
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина без дальнейшей реализации реформ имеет риск потерять государственность. Об этом он сказал в ежегодном послании к парламенту в четверг, 7 сентября.

    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Чего ждать от послания Порошенко к Раде. Опрос экспертов

    "Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность. Но это пессимистический сценарий я не верю в него, и не допущу", — сказал президент. призвав к продолжению реализации реформ.

    В частности, по его словам, нужно "дать второе дыхание борьбе с коррупцией", нужно продолжать реформы.

    Он напомнил, что в 2019 году на Украине будут президентские и парламентские выборы, и у власти остался год, чтобы активно поработать над реформами.

    Напомним, в четверг Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием.

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