Порошенко: Украина может потерять государственность

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина без дальнейшей реализации реформ имеет риск потерять государственность. Об этом он сказал в ежегодном послании к парламенту в четверг, 7 сентября.

"Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность. Но это пессимистический сценарий я не верю в него, и не допущу", — сказал президент. призвав к продолжению реализации реформ.

В частности, по его словам, нужно "дать второе дыхание борьбе с коррупцией", нужно продолжать реформы.

Он напомнил, что в 2019 году на Украине будут президентские и парламентские выборы, и у власти остался год, чтобы активно поработать над реформами.

Напомним, в четверг Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием.