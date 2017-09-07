Порошенко: Украина выбралась из смертельно опасной пропасти

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Украина выбралась из глубокой, смертельно опасной пропасти, но над ней нависает "хищная орда", считает президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сказал во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

"Мы за вами выбрались из глубокой, смертельно опасной пропасти — это наше очевидное достижение. Ясно и четко видим дальнюю пока вершину, которую должны покорить — это наша большая цель", — заявил он.

"Но мы все еще близко к обрыву, можем ошибиться и оступиться. Один только неправильный шаг — и мы снова вниз… Это — наш главный риск. Из-за перевала над нами нависает хищная орда — это опасная и длительная угроза", — добавил президент.

Напомним, в четверг Порошенко выступает в Раде с посланием.