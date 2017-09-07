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    Политика

    Порошенко: Украина выбралась из смертельно опасной пропасти

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (9)

    (обновлено: )14007
    По словам президента, Украина все еще близка к обрыву:"Можем ошибиться и оступиться. Один только неправильный шаг - и мы снова вниз".
    Петр Порошенко в Верховной Раде
    @chesno_movement

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Украина выбралась из глубокой, смертельно опасной пропасти, но над ней нависает "хищная орда", считает президент Украины Петр Порошенко.

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    Послание Порошенко к Раде. Прямая трансляция

    Об этом он сказал во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

    "Мы за вами выбрались из глубокой, смертельно опасной пропасти — это наше очевидное достижение. Ясно и четко видим дальнюю пока вершину, которую должны покорить — это наша большая цель", — заявил он.

    "Но мы все еще близко к обрыву, можем ошибиться и оступиться. Один только неправильный шаг — и мы снова вниз… Это — наш главный риск. Из-за перевала над нами нависает хищная орда — это опасная и длительная угроза", — добавил президент.

    Напомним, в четверг Порошенко выступает в Раде с посланием.

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