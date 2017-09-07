Порошенко заявил о снижении зависимости Украины от ядерного топлива РФ

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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина постепенно снижает зависимость от импорта ядерного топлива из России.

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Об этом он сказал в ходе ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении страны в Раде в четверг.

По его словам, Украина увеличила поставки топлива американо-японской компании Westinghouse.

"В атомной энергетике мы постепенно сокращаем долю России. В тоже время до 40% растет доля компании Westinghouse, и эта компания уже обеспечивает топливом 6 из 15 реакторов", — сказал Порошенко.

Напомним, в четверг Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием.