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    Политика

    Порошенко заявил о снижении зависимости Украины от ядерного топлива РФ

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (12)

    (обновлено: )10914
    По словам Порошенко, Украина увеличила поставки топлива американо-японской компании Westinghouse: "До 40% растет доля компании Westinghouse, и эта компания уже обеспечивает топливом 6 из 15 реакторов".
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    facebook.com/yan.dobronosov

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина постепенно снижает зависимость от импорта ядерного топлива из России.

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    Об этом он сказал в ходе ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении страны в Раде в четверг.

    По его словам, Украина увеличила поставки топлива американо-японской компании Westinghouse.

    "В атомной энергетике мы постепенно сокращаем долю России. В тоже время до 40% растет доля компании Westinghouse, и эта компания уже обеспечивает топливом 6 из 15 реакторов", — сказал Порошенко.

    Напомним, в четверг Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием.

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