Правозащитники потребовали у Порошенко не вмешиваться в работу общественников

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Зарегистрированные в парламенте президентские законопроекты №6674 та №6675 являются непропорциональным вмешательством в деятельность общественных организаций, говорится в заявлении неформальной коалиции правозащитных организаций "Платформа "Правозащитная повестка дня".

"Законопроекты №6674 и №6675 возлагают на все общественные организации и физических лиц-предпринимателей, предприятия, учреждения и организации, которые предоставляют им услуги, неоправданную обязанность подавать дополнительную отчетность", — говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что фактически, предлагается отмена е-декларирования для общественных антикоррупционных активистов в обмен на введение дополнительной налоговой отчетности для организаций и физических лиц-предпринимателей, а также предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют им услуги.

"Показательно, что объем отчетности для общественных организаций, который предусматривают эти законопроекты, значительно превышает тот, который установлен для бизнеса. Более того, отчетность такого объема не требуется даже от получателей бюджетных средств", — уточняется в заявлении.

Подчеркивается, что наказание в виде отмены некоммерческого статуса общественной организации является "введением инструмента для избирательного давления на нелояльные к власти общественные организации".

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"Мы расцениваем такую ​​инициативу президента Украины как непропорциональное вмешательство в деятельность общественных организаций. Такие шаги уподобляют Украину репрессивным режимам — Российской Федерации, Казахстану, Азербайджану, Туркменистану и др. Никакими международными договорами не предусмотрены требование такого рода контроля государства по деятельности общественных объединений, поскольку по международным стандартам общественные объединения имеют право на свободу от вмешательства государства в их деятельность", — подытожили правозащитники.

Напомним, Украина оказалась в лидерах по уровню коррупции в бизнесе среди 41 стран Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.