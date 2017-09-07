Порошенко: нет гарантий, что войска РФ не останутся в Беларуси после учений

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что войска и техника РФ могут остаться в Белоруссии после завершения учений "Запад-2017".

"Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к западным границам и, к сожалению, никаких гарантий, что по завершению маневров это все вернётся из Белоруссии домой в Россию у нас нет", — сказал Порошенко в ходе послания к Верховной раде в четверг.

Он отметил при этом, что нет пока что никаких признаков, что Москва готова уйти из Крыма.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.