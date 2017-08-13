В АП опровергли информацию об отмене встречи Порошенко и Грибаускайте

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Администрации президента Украины опровергли информацию российского оппозиционера Константина Борового об отмене президентом Литвы Далей Грибаускайте встречи с президентом Петром Порошенко в связи с лишением Михаила Саакашвили гражданства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

"Так называемый российский оппозиционер Константин Боровой родил фейковую мышь о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась от встречи с Петром Порошенко якобы из апатрида Михаила Саакашвили", — написал Горковенко.

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Представитель Администрации президента подчеркнул, что в ближайшее время встреча Порошенко и Грибаускайте не планировалась.

Днем ранее Боровой на своей странице в Facebook разместил видео в поддержку Саакашвили, в котором заявил, что "президент Литвы отказался от встречи с Порошенко".

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.