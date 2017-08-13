наверх
13.08.201719:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В АП опровергли информацию об отмене встречи Порошенко и Грибаускайте

    (обновлено: )21
    Представитель Администрации президента Украины заявил, что в ближайшее время встреча Петра Порошенко и Дали Грибаускайте не планировалась. По его словам, информация об отмене визита является фейком.
    Визит Порошенко в Литву
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Администрации президента Украины опровергли информацию российского оппозиционера Константина Борового об отмене президентом Литвы Далей Грибаускайте встречи с президентом Петром Порошенко в связи с лишением Михаила Саакашвили гражданства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

    "Так называемый российский оппозиционер Константин Боровой родил фейковую мышь о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась от встречи с Петром Порошенко якобы из апатрида Михаила Саакашвили", — написал Горковенко.

    Скриншот сообщения

    Представитель Администрации президента подчеркнул, что в ближайшее время встреча Порошенко и Грибаускайте не планировалась.

    Днем ранее Боровой на своей странице в Facebook разместил видео в поддержку Саакашвили, в котором заявил, что "президент Литвы отказался от встречи с Порошенко".

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"