Пранкеры позвонили Саакашвили от имени "замглавы администрации Порошенко"

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает телеканал "Россия 24".

Как сообщает телеканал, Саакашвили думал, что разговаривает по телефону с заместителем главы администрации украинского президента Петра Порошенко. В разговоре политик поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство, либо им "мало не покажется".

"Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется! Очень мало не покажется. Это он еще не знает, с кем имел дело. Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой?! У меня много энергии, много связей, большое имя. Все это я буду использовать для конкретных определенных целей против этих олигархических типажей", — приводит телеканал слова Саакашвили из телефонного разговора.

Уточняется, что с пранкерами Саакашвили общался из Венгрии, куда прилетел по уже недействующему паспорту.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что бывший губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при получении гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что экс-президента Грузии выдадут этой стране, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.