АП: на внутренние поездки Порошенко в 2017 г потрачено более 2,4 млн гривен

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. На рабочие поездки президента Петра Порошенко в первом полугодии было потрачено из госбюджета 2 млн 486,2 тыс. гривен.

По состоянию на 2 августа президент успел совершить 14 региональных поездок. Чаще всего Порошенко посещал Одесскую область, где за 8 месяцев был трижды.

"Также для обеспечения рабочих поездок президента Украины привлекаются соответствующие предприятия, учреждения и организации, находящиеся в управлении Государственного управления делами (далее — предприятия), которые предоставляют услуги по автотранспортному, медицинскому, санитарно-эпидемиологическому, протокольному, хозяйственному и иному обеспечению. Кроме того, для проведения мероприятий привлекаются работники Администрации президента Украины, Государственного управления делами, предприятий, что связано с расходами на командировку", — сообщили "112.ua" в Администрации главы государства в рамках подготовки материала "По работе — в регионы: Внутренние командировки руководства Украины в цифрах".

В ведомстве отметили, что ведение отдельного учета по категориям расходов по каждой рабочей поездке действующим законодательством не предусмотрено.

Ранее политический эксперт Руслан Бортник заявил, что если политическая ситуация в Украине будет развиваться в нынешнем ключе, то Петр Порошенко — наиболее вероятный победитель выборов президента, и второй срок станет более чем реальностью.