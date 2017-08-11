Мэр Конотопа пешком пришел в Киев ради встречи с Порошенко

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Мэр Конотопа Артем Семенихин пешком дошел до Киева и постучался в двери Администрации президента. Об этом свидетельствует его трансляция на странице в Facebook.

Пост Сергея Бойко в Facebook

Мэр вышел из Конотопа 5 августа, а пришел в Киев 10 августа. Таким образом, Семенихин прошагал 250 километров за 144 часа, двигаясь со средней скоростью 1,7 километра в час — разумеется, с учетом сна, еды и привалов. По самому Киеву мэр передвигался уже на колесах.

Однако, невзирая на такие жертвы, охранники не впустили градоначальника на порог АП. После этого Семенихин встал у входа в Администрацию заявил, что намерен попасть внутрь любой ценой. Позже к мэру Конотопа на Банковую приехала полиция.

Напомним, ГПУ завершила досудебное расследование уголовного дела по подозрению мэра города Буча Анатолия Федорука в земельных махинациях.