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    Киев

    Мэр Конотопа пешком пришел в Киев ради встречи с Порошенко

    (обновлено: )13112
    Артем Семенихин вышел из Конотопа 5 августа, а пришел в Киев 10 августа. Невзирая на такие жертвы, охранники не впустили градоначальника на порог Администрации президента.
    Семенихин (справа) выходит из Броваров
    Фото со страницы Сергея Бойко в Facebook

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Мэр Конотопа Артем Семенихин пешком дошел до Киева и постучался в двери Администрации президента. Об этом свидетельствует его трансляция на странице в Facebook.

    Пост Сергея Бойко в Facebook

    Мэр вышел из Конотопа 5 августа, а пришел в Киев 10 августа. Таким образом, Семенихин прошагал 250 километров за 144 часа, двигаясь со средней скоростью 1,7 километра в час — разумеется, с учетом сна, еды и привалов. По самому Киеву мэр передвигался уже на колесах.

    Однако, невзирая на такие жертвы, охранники не впустили градоначальника на порог АП. После этого Семенихин встал у входа в Администрацию заявил, что намерен попасть внутрь любой ценой. Позже к мэру Конотопа на Банковую приехала полиция.

    Напомним, ГПУ завершила досудебное расследование уголовного дела по подозрению мэра города Буча Анатолия Федорука в земельных махинациях.

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