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    Политика

    События 2014-го. Ведомство президента ФРГ отказало защите Януковича в беседе

    (обновлено: )45706
    Согласно ответу, который получило адвокатское бюро Aver Lex, не является общепринятым, чтобы федеральный президент "вел подобные беседы в ходе текущих процедур".
    Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. В ведомстве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера отклонили просьбу адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича о беседе в связи с расследованием дела о событиях в стране в 2014 году, такая практика не является общепринятой, заявили РИА Новости в ведомстве.

    Андрей Клюев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Клюев об исчезнувших из "дела Януковича" документах

    "В направленном господину Франку-Вальтеру Штайнмайеру письме адвокатского бюро Aver Lex содержится просьба о беседе. Не является общепринятым, чтобы федеральный президент вел подобные беседы в ходе текущих процедур. Запрос украинской прокуратуры не поступал федеральному президенту либо ведомству федерального президента", — говорится в ответе.

    Ранее адвокатская фирма Aver Lex, представляющая интересы Януковича, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру Украины с просьбой допросить президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и других европейских политиков, выступивших гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию в Украине в 2014 году. В числе гарантов подписания соглашения также были руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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    Янукович, представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Однако в феврале 2014 Янукович бежал из Украины.

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