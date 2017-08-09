События 2014-го. Ведомство президента ФРГ отказало защите Януковича в беседе

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. В ведомстве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера отклонили просьбу адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича о беседе в связи с расследованием дела о событиях в стране в 2014 году, такая практика не является общепринятой, заявили РИА Новости в ведомстве.

"В направленном господину Франку-Вальтеру Штайнмайеру письме адвокатского бюро Aver Lex содержится просьба о беседе. Не является общепринятым, чтобы федеральный президент вел подобные беседы в ходе текущих процедур. Запрос украинской прокуратуры не поступал федеральному президенту либо ведомству федерального президента", — говорится в ответе.

Ранее адвокатская фирма Aver Lex, представляющая интересы Януковича, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру Украины с просьбой допросить президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и других европейских политиков, выступивших гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию в Украине в 2014 году. В числе гарантов подписания соглашения также были руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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Янукович, представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Однако в феврале 2014 Янукович бежал из Украины.