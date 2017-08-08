Париж не получил от Украины запроса по делу Януковича - МИД Франции

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Французские власти не получали от Украины никаких запросов по делу экс-президента Виктора Януковича, сообщил на брифинге во вторник представитель МИД Франции.

"К настоящему моменту министерство иностранных дел не получило никаких официальных запросов с просьбой заслушать французских дипломатов в рамках этого процесса", — сказал представитель МИД.

Ранее защита Януковича обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой допросить президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и других европейских политиков, выступивших гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию в Украине в 2014 году.

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная Рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину.

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Ранее Оболонский районный суд Киева назначил на 15 августа допрос экс-посла Украины при ООН Юрия Сергеева в качестве свидетеля по делу Януковича по обвинению в госизмене. Представители прокуратуры попросили в своем ходатайстве назначить допрос Сергеева на 15 августа, так как он проживает в США, где преподает в институте, и в этот короткий период будет находится в Киеве.