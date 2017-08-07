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    Защита Януковича просит допросить президента Германии и европолитиков

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (649)

    (обновлено: )8740
    Защита Виктора Януковича настаивает на допросе экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, руководителя департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрика Фурнье идругих политиков.
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Защита экс-президента Виктора Януковича обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой допросить президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, сообщила в понедельник адвокатская фирма Aver Lex, представляющая интересы Януковича.

    Андрей Клюев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Янукович, представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Янукович покинул Украину, а Верховная Рада отстранила его от власти.

    "Защита Виктора Януковича настаивает на допросе европейских лидеров, которые в феврале 2014 года гарантировали урегулирование кризиса в Украине. В частности, должны быть допрошены экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (также бывший председатель ОБСЕ, ныне президент Германии — ред.), руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский", — говорится в сообщении.

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    Адвокатская фирма сообщила, что представители Януковича уже подали соответствующее ходатайство в Генпрокуратуру.

    Ранее Aver lex подготовила ходатайство о задержании экс-посола Украины при ООН Юрия Сергеева "за причастность к государственному перевороту в стране в 2014 году".

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