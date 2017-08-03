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    Политика

    Госадвокат Януковича заявил, что не может связаться с подзащитным

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (647)

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    По словам Мешечка, он пытался связаться со своим подзащитным через бывшего адвоката экс-президента Сердюка, однако ему это не удалось, поскольку бывшая защита считает его участие в судебном процессе незаконным.
    Адвокат Виталий Мешечек
    Цензор.нет

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Предоставленный экс-президенту Украины Виктору Януковичу государственный адвокат Виталий Мешечек заявил, что не имеет возможности связаться со своим подзащитным.

    Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что более не будет участвовать в судебном процессе по делу о госизмене, так как Янукович отозвал своих защитников. При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Мешечка.

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    "С Януковичем Виктором Федоровичем я не связывался, такой возможности с ним связаться нет. Буду пытаться связаться", — заявил Мешечек журналистам в четверг после заседания суда.

    По словам Мешечка, он пытался связаться со своим подзащитным через бывшего адвоката экс-президента Сердюка, однако ему это не удалось, поскольку бывшая защита считает его участие в судебном процессе незаконным.

    Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

    Накануне Янукович направил заявление в Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины, потребовав привлечь к уголовной ответственности трех судей райсуда за вынесение "неправосудных решений" по его делу.

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