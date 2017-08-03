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    Суд отказался вызывать Януковича на заседание через запрос в РФ

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (646)

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    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты о направлении в РФ запроса о международно-правовой помощи для вызова экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

    В ходе судебного заседания в четверг новый защитник Януковича Виталий Мешечек потребовал направить экс-президенту повестку о вызове в суд через механизм международно-правовой помощи. Он также попросил перенести заседание до рассмотрения соответствующего запроса российской стороной. По мнению адвоката, суд не уведомил Януковича о судебном заседании надлежащим образом.

    "Прошу обратиться с запросом о международно-правовой помощи к компетентным органам РФ для вручения Януковичу судебных повесток о вызове в судебные заседания по уголовному делу о госизмене", — заявил ходатайство адвокат.

    "Суд, посоветовавшись на месте, решил в удовлетворении вашего ходатайства отказать", — сказал председательствующий по делу судья Владислава Девятко.

    Он добавил, что суд уведомил Януковича о рассмотрении дела против него установленным законом способом – через правительственную газету и через сайт суда.

    Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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