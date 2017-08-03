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    Политика

    Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела "о госизмене Януковича"

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (645)

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    Экс-президент Виктор Янукович направил заявление в ГПУ и НАБУ, потребовав привлечь к уголовной ответственности трех судей Оболонского райсуда за вынесение "неправосудных решений" по его делу.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в четверг возобновит рассмотрение уголовного дела против беглого экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.

    Заседание продолжится после длительного перерыва. 

    Ожидается, что суд продолжит рассматривать дело по существу при участии нового адвоката Виталия Мешечека. Новый защитник Януковича настаивает, что его подзащитный должен участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дело Януковича: глубокая защита или умелая контратака?

    Накануне Янукович направил заявление в Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины, потребовав привлечь к уголовной ответственности трех судей райсуда за вынесение "неправосудных решений" по его делу.

    Ранее в ходе судебного заседания защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. Сам обвиняемый в своем видеообращении на российских телеканалах заявил, что отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен".

    Адвокат Януковича Виталий Сердюк пояснил журналистам, что суд, приняв решение о заочном порядке рассмотрения дела, сделал невозможным участие в процессе экс-президента, "а любое решение суда без обвиняемого не будет иметь легитимности".

    Процедура заочного осуждения была введена в Украине в 2014 году специально для привлечения к уголовной ответственности Януковича и его соратников.

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    Защита настаивала в суде на рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в судебном процессе посредством видеоконференции из российского суда. Адвокаты заявляли, что Янукович имеет желание лично принимать участие в суде в Украине, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заявили, что у них есть доказательства того, что экс-президенту в Украине грозит реальная опасность. Однако суд отказался принять во внимание эти доводы.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что отзыв Януковичем своих адвокатов не остановит судебный процесс. Напомним, Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против беглого экс-президента Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые завели в отношении бывшего главы государства, который сейчас находится в России. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

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    Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".

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